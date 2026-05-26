Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi' è 'Concattedrali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONCATTEDRALI
Perchè la soluzione è Concattedrali? Le concattedrali sono chiese vescovili che condividono il ruolo di sede principale all’interno di una stessa diocesi. Spesso si trovano in città diverse, ma collaborano strettamente per svolgere funzioni religiose e amministrative, creando un legame speciale tra le comunità locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Concattedrali
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi
- Risposta: CONCATTEDRALI
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: C____________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Concattedrali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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