Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi' è 'Concattedrali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCATTEDRALI

Perchè la soluzione è Concattedrali? Le concattedrali sono chiese vescovili che condividono il ruolo di sede principale all’interno di una stessa diocesi. Spesso si trovano in città diverse, ma collaborano strettamente per svolgere funzioni religiose e amministrative, creando un legame speciale tra le comunità locali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Concattedrali

Per risolvere la definizione "Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Concattedrali'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi
  • Risposta: CONCATTEDRALI
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: C____________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 13 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
C Como
A Ancona
T Torino
T Torino
E Empoli
D Domodossola
R Roma
A Ancona
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Concattedrali' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chiese vescovili che possono coesistere nella medesima diocesi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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