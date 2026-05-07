Una pedana da palestra

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una pedana da palestra' è 'Step'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEP

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Perché la soluzione è Step? Il termine STEP si riferisce a una pedana utilizzata negli esercizi di fitness per migliorare resistenza e coordinazione. Questa piattaforma permette di eseguire diverse sessioni di allenamento, coinvolgendo vari gruppi muscolari e favorendo il miglioramento cardiovascolare. La sua struttura stabile e versatile consente di adattare le sessioni a diversi livelli di esercizio, rendendo possibile allenarsi in modo efficace anche in spazi ridotti. La presenza di una pedana STEP diventa quindi un elemento fondamentale per chi desidera mantenersi in forma.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pedana da palestra". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una pedana da palestra nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Step

La soluzione associata alla definizione "Una pedana da palestra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pedana da palestra" conferma che la soluzione 'Step' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Step

S Savona T Torino E Empoli P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pedana da palestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Step' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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