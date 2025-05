Gli esercizi da palestra nei cruciverba: la soluzione è Ginnici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli esercizi da palestra' è 'Ginnici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINNICI

Curiosità e Significato di "Ginnici"

La soluzione Ginnici di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ginnici per scoprire curiosità e dettagli utili.

Ginnici si riferisce agli esercizi svolti in palestra, mirati a migliorare la forza, la resistenza e la flessibilità del corpo. Questi esercizi possono includere attività come sollevamento pesi, corsa su tapis roulant, allenamenti a corpo libero e aerobica, tutti progettati per promuovere il benessere fisico.

Come si scrive la soluzione: Ginnici

Hai trovato la definizione "Gli esercizi da palestra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

N Napoli

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

