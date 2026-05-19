Stout autore di polizieschi
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SOLUZIONE: REX
Stout autore di polizieschi nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Rex
In presenza della definizione "Stout autore di polizieschi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rex'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stout autore di polizieschi
- Risposta: REX
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: R__
- Inizia con: R
- Finisce con: X
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Rex' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stout autore di polizieschi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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