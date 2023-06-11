Si compongono al telefono per primi nei cruciverba: la soluzione è Prefissi

Sara Verdi | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si compongono al telefono per primi' è 'Prefissi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREFISSI

Curiosità e Significato di Prefissi

Approfondisci la parola di 8 lettere Prefissi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice rispondendo al telefonoSi porta all orecchio parlando al telefono fissoSi dice per rispondere al telefonoLa prima parola che si dice al telefonoSi prende al telefono e si perde mangiando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Si compongono al telefono per primi - Prefissi

Come si scrive la soluzione Prefissi

La definizione "Si compongono al telefono per primi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Prefissi:
P Padova
R Roma
E Empoli
F Firenze
I Imola
S Savona
S Savona
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G U A I

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.