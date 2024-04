La Soluzione ♚ Un abbozzo in formazione La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un abbozzo in formazione. EMBRIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un abbozzo in formazione: L'embrione è il primo stadio dello sviluppo di un organismo eucariote diploide. Negli organismi che si riproducono sessualmente, lo sviluppo embrionale è la parte del ciclo vitale che inizia subito dopo la fecondazione del gamete femminile da parte dello spermatozoo (o gamete) maschile. La risultante fusione di queste due cellule produce uno zigote unicellulare che subisce molte divisioni cellulari che producono molte nuove cellule. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'embrione è il primo stadio dello sviluppo di un organismo eucariote diploide. Negli organismi che si riproducono sessualmente, lo sviluppo embrionale è la parte del ciclo vitale che inizia subito dopo la fecondazione del gamete femminile da parte dello spermatozoo (o gamete) maschile. La risultante fusione di queste due cellule produce uno zigote unicellulare che subisce molte divisioni cellulari che producono molte nuove cellule. embrione ( approfondimento) m (pl.: embrioni) (biologia) organismo animale o vegetale ad uno stadio primordiale dello sviluppo e non ancora completo le cellule prelevate dall'embrione precoce, sanno fare tutto, perché da quell'embrione deriva un intero organismo (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione em | bri | ó | ne Pronuncia IPA: /embri'one/ Etimologia / Derivazione dal latino embryo a sua volta dal greco µß neonato Citazione Parole derivate embriogenesi, embriogentico, embrione-chimera, embrione chimerico, embrionato, embrionia, embronario, embrionale, emiembrione, extraembrione, embrionotomia, pre-embrione, proembrione, Termini correlati embrio-, feto Altre Definizioni con embrione; abbozzo; formazione; Primo abbozzo di programma; Un abbozzo di disegno; Abbozzo accenno; Un po di formazione; La formazione titolare che scende in campo nella pallavolo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un abbozzo in formazione

EMBRIONE

E

M

B

R

I

O

N

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un abbozzo in formazione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.