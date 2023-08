Viene attaccato a un fianco della motocicletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene attaccato a un fianco della motocicletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIDECAR

Significato/Curiosita : Viene attaccato a un fianco della motocicletta

Mutilato dai cavi della motocicletta. a causa dello shock, alice perde conoscenza e viene portata in un ospedale, nel quale le viene comunicato che è rimasta... "sidecar" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sidecar (disambigua). la motocarrozzetta (conosciuta anche in lingua inglese: sidecar)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

