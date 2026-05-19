Un magazzino che è stato trasformato in appartamento
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un magazzino che è stato trasformato in appartamento' è 'Loft'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LOFT
Perché la soluzione è Loft? Loft è un ambiente spazioso, caratterizzato da altezze elevate e ampie superfici aperte. Spesso nasce dalla trasformazione di un magazzino o di un edificio industriale, mantenendo elementi strutturali originali come travi e muri in mattoni. La sua configurazione permette di adattarsi facilmente a diverse funzioni, offrendo un’ampia zona giorno e spazi multifunzionali. La presenza di grandi finestre favorisce l’ingresso di molta luce naturale. Questa tipologia di abitazione si distingue per il suo stile originale e dinamico.
Un magazzino che è stato trasformato in appartamento nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loft
In presenza della definizione "Un magazzino che è stato trasformato in appartamento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Loft'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un magazzino che è stato trasformato in appartamento
- Risposta: LOFT
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: L___
- Inizia con: L
- Finisce con: T
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Loft' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un magazzino che è stato trasformato in appartamento". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Magazzino che è stato trasformato in abitazione Un magazzino industriale trasformato in appartamento Un magazzino trasformato in casa Achille : è stato un transatlantico poi trasformato in una nave da crociera Un appartamento ricavato da un vecchio magazzino
Altre definizioni collegate
Con magazzino: Vendite di fondi di magazzino
Con stato: Lo Stato Usa con Phoenix
Con trasformato: Un mitico cacciatore che venne trasformato in costellazione