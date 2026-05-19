Un magazzino che è stato trasformato in appartamento

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un magazzino che è stato trasformato in appartamento' è 'Loft'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOFT

Perché la soluzione è Loft? Loft è un ambiente spazioso, caratterizzato da altezze elevate e ampie superfici aperte. Spesso nasce dalla trasformazione di un magazzino o di un edificio industriale, mantenendo elementi strutturali originali come travi e muri in mattoni. La sua configurazione permette di adattarsi facilmente a diverse funzioni, offrendo un’ampia zona giorno e spazi multifunzionali. La presenza di grandi finestre favorisce l’ingresso di molta luce naturale. Questa tipologia di abitazione si distingue per il suo stile originale e dinamico.

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Un magazzino che è stato trasformato in appartamento nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loft

In presenza della definizione "Un magazzino che è stato trasformato in appartamento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Loft'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un magazzino che è stato trasformato in appartamento

Un magazzino che è stato trasformato in appartamento Risposta: LOFT

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: L___

L___ Inizia con: L

L Finisce con: T

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno O Otranto F Firenze T Torino

La soluzione 'Loft' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un magazzino che è stato trasformato in appartamento". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.