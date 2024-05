La Soluzione ♚ Terra di pagode La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CINA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CINA

Significato della soluzione per: Terra di pagode La Repubblica Popolare Cinese (S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (S, ZhongguóP; lett. "Paese di mezzo"), è uno Stato dell'Asia orientale. La Repubblica Popolare Cinese è stata in passato indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla dalla Repubblica di Cina, lo Stato che l'ha preceduta e della quale ha ereditato quasi l'intero territorio, indicata invece come Cina Nazionalista o, dal 1949, Taiwan (o Formosa).

Altre Definizioni con cina; terra; pagode;