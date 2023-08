Si parla in Canada Australia e Nuova Zelanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla in Canada Australia e Nuova Zelanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INGLESE

Significato/Curiosità : Si parla in Canada Australia e Nuova Zelanda

L'inglese è la lingua predominante e ufficiale parlata in Canada, Australia e Nuova Zelanda. In Canada, l'inglese è una delle due lingue ufficiali insieme al francese, mentre nell'Australia e nella Nuova Zelanda, l'inglese è la lingua principale utilizzata nella comunicazione quotidiana, nei media, nel governo e nell'istruzione. Ogni paese ha sviluppato sfumature linguistiche uniche nel corso del tempo, dando origine a varianti locali dell'inglese, come l'inglese canadese, australiano e neozelandese. Questa diffusione dell'inglese è stata influenzata dalla colonizzazione britannica e ha creato un legame linguistico tra queste nazioni e il Regno Unito.

