Fu re dei franchi occidentali dopo Carlo il Grosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu re dei franchi occidentali dopo Carlo il Grosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ODDONE

Significato/Curiosita : Fu re dei franchi occidentali dopo carlo il grosso

Aquisgrana, 28 gennaio 814), è stato re dei franchi dal 768, re dei longobardi dal 774 e dall'800 primo imperatore dei romani, incoronato da papa leone iii... Sull'omonimo principe di savoia e duca di monferrato, vedi oddone eugenio maria di savoia. oddone di savoia (1010/1020 – torino, 19 gennaio 1057) fu marchese... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

