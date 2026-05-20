Un suo in Inghilterra

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un suo in Inghilterra' è 'Its'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITS

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Un suo in Inghilterra nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Its

Per risolvere la definizione "Un suo in Inghilterra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Its'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un suo in Inghilterra
  • Risposta: ITS
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: I__
  • Inizia con: I
  • Finisce con: S

Le 3 lettere della soluzione

I Imola
T Torino
S Savona

La soluzione 'Its' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un suo in Inghilterra". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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