La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Città dell Inghilterra celebre per il suo collegio' è 'Eton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETON

Curiosità e Significato di Eton

Approfondisci la parola di 4 lettere Eton: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Eton? Eton è una rinomata scuola superiore inglese, famosa per formare molte personalità di spicco, tra cui membri della royal family e leader mondiali. Situata vicino a Windsor, questa istituzione rappresenta un simbolo di eccellenza educativa e tradizione britannica. La sua fama ha reso il nome Eton sinonimo di prestigio e prestigiose scuole di élite nel Regno Unito.

Come si scrive la soluzione Eton

Se "Città dell Inghilterra celebre per il suo collegio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

