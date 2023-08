Un vegetale di cui si fanno scope - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vegetale di cui si fanno scope. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAGGINA

Significato/Curiosita : Un vegetale di cui si fanno scope

Che si traducono in malattie.. data l'estensione del campo di studi, la fisiologia si divide, fra l'altro, in fisiologia animale, fisiologia vegetale, fisiologia... Sorgo (sorghum vulgare pers, sin. sorghum bicolor l. moench), o anche saggina, è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

