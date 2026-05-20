Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo
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SOLUZIONE: RIVOLUZIONE DEI GAROFANI
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Perché la soluzione è Rivoluzione Dei Garofani? La Rivoluzione dei Garofani è stato un evento storico avvenuto nel 1974 che segnò la fine di un regime dittatoriale in Portogallo. Questo movimento di cambiamento politico si caratterizzò per l'assenza di violenza, con i militari che posero fine all’autoritarismo e avviarono un processo di democratizzazione. La rivoluzione si distingueva per la sua natura pacifica e per il simbolico utilizzo dei garofani, che rappresentavano la speranza di un futuro libero e democratico per il paese.
Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Rivoluzione Dei Garofani
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo
- Risposta: RIVOLUZIONE DEI GAROFANI
- Lunghezza: 22 lettere
- Schema parole: 11-3-8
- Schema utile: R__________ ___ ________
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 22 lettere della soluzione
La soluzione 'Rivoluzione Dei Garofani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Altre definizioni collegate
Con governo: Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale
Con dittatoriale: Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale
Con portogallo: Abitavano il Portogallo ai tempi di Roma antica