Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo

Home / Soluzioni Cruciverba / Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo' è 'Rivoluzione Dei Garofani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIVOLUZIONE DEI GAROFANI

La risposta Rivoluzione Dei Garofani è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Rivoluzione Dei Garofani? La Rivoluzione dei Garofani è stato un evento storico avvenuto nel 1974 che segnò la fine di un regime dittatoriale in Portogallo. Questo movimento di cambiamento politico si caratterizzò per l'assenza di violenza, con i militari che posero fine all’autoritarismo e avviarono un processo di democratizzazione. La rivoluzione si distingueva per la sua natura pacifica e per il simbolico utilizzo dei garofani, che rappresentavano la speranza di un futuro libero e democratico per il paese.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Rivoluzione Dei Garofani' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Rivoluzione Dei Garofani

Se la definizione "Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rivoluzione Dei Garofani'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo

Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo Risposta: RIVOLUZIONE DEI GAROFANI

Lunghezza: 22 lettere

22 lettere Schema parole: 11-3-8

11-3-8 Schema utile: R__________ ___ ________

R__________ ___ ________ Inizia con: R

R Finisce con: I

Le 22 lettere della soluzione

R Roma I Imola V Venezia O Otranto L Livorno U Udine Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli D Domodossola E Empoli I Imola G Genova A Ancona R Roma O Otranto F Firenze A Ancona N Napoli I Imola

La soluzione 'Rivoluzione Dei Garofani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pose fine nel 1974 al governo dittatoriale in Portogallo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.