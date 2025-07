Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale nei cruciverba: la soluzione è Autarchia

Home / Soluzioni Cruciverba / Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale' è 'Autarchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTARCHIA

Curiosità e Significato di Autarchia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Autarchia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Autarchia? L'autarchia è un sistema politico ed economico in cui uno Stato cerca di essere autosufficiente, riducendo al minimo le dipendenze da altri Paesi. Spesso associata a regimi dittatoriali, mira a controllare completamente produzione, commercio e risorse, per mantenere il potere e l'indipendenza totale. È una strategia che può portare a isolamento economico e stagnazione, ma anche a un controllo totale sul territorio nazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Indica la situazione economica di una famigliaForma di attività che non persegue la massimizzazione del profitto bensì la giustizia sociale ed economicaQuella europea è politica ed economicaCiò che si intasca da un attività economicaQuella economica causa recessione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Autarchia

La definizione "Autosufficienza giuridico-economica dittatoriale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

T Torino

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A A N X N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANNA OXA" ANNA OXA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.