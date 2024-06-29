Domanda di parlamentari al governo nei cruciverba: la soluzione è Interpellanza

Sara Verdi | 27 apr 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Domanda di parlamentari al governo' è 'Interpellanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERPELLANZA

Curiosità e Significato di Interpellanza

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Interpellanza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande simili: È necessaria al governo affinché rimanga in caricaNel governo insieme al presidente del ConsiglioForma di governo in cui diritti e doveri vengono stabiliti in proporzione al censoDonne al governoÈ stata al governo per tutti i primi decenni della Repubblica sigla

Guarda anche le definizioni associate a queste soluzioni: Sala da pranzoYardbirdsEdouardMiseroSavoiardi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Domanda di parlamentari al governo - Interpellanza

Come si scrive la soluzione Interpellanza

La definizione "Domanda di parlamentari al governo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 13 lettere della soluzione Interpellanza:
I Imola
N Napoli
T Torino
E Empoli
R Roma
P Padova
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
N Napoli
Z Zara
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.