Permette di inoltrare oggetti con aria compressa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di inoltrare oggetti con aria compressa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 15 lettere : POSTA PNEUMATICA

Significato/Curiosita : Permette di inoltrare oggetti con aria compressa

La posta pneumatica, anche nota come sistema di tubi pneumatici o tubi di lamson, è un meccanismo di recapito di oggetti (tipicamente contenenti messaggi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

