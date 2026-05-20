Fascia o zona torrida

Angelo Caputo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fascia o zona torrida' è 'Intertropicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERTROPICALE

La risposta Intertropicale è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Intertropicale? L'intertropicale è una regione geografica situata tra i due tropici, caratterizzata da un clima caldo e umido. Questa fascia si trova vicino all'equatore, dove i raggi solari colpiscono con un'angolazione quasi perpendicolare durante tutto l'anno. Le temperature sono elevate e le precipitazioni abbondanti, creando ambienti ideali per molte specie di piante e animali. La presenza di questa zona è fondamentale per il clima globale e la biodiversità terrestre.

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Fascia o zona torrida nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Intertropicale

La soluzione associata alla definizione "Fascia o zona torrida" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intertropicale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fascia o zona torrida
  • Risposta: INTERTROPICALE
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 14
  • Schema utile: I_____________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Le 14 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
T Torino
E Empoli
R Roma
T Torino
R Roma
O Otranto
P Padova
I Imola
C Como
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Intertropicale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fascia o zona torrida". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Con fascia: Il calciatore che ha la fascia al braccio 

Con torrida: Spirano nella zona torrida 