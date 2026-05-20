Fascia o zona torrida
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Fascia o zona torrida' è 'Intertropicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INTERTROPICALE
La risposta Intertropicale è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Intertropicale? L'intertropicale è una regione geografica situata tra i due tropici, caratterizzata da un clima caldo e umido. Questa fascia si trova vicino all'equatore, dove i raggi solari colpiscono con un'angolazione quasi perpendicolare durante tutto l'anno. Le temperature sono elevate e le precipitazioni abbondanti, creando ambienti ideali per molte specie di piante e animali. La presenza di questa zona è fondamentale per il clima globale e la biodiversità terrestre.
Fascia o zona torrida nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Intertropicale
La soluzione associata alla definizione "Fascia o zona torrida" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intertropicale'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fascia o zona torrida
- Risposta: INTERTROPICALE
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Schema utile: I_____________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Intertropicale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fascia o zona torrida". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Limitano la zona torrida Delimita la zona torrida nell emisfero Sud Il parallelo che delimita a nord la zona torrida Spirano nella zona torrida La zona con Vernazza e Manarola
Altre definizioni collegate
Con fascia: Il calciatore che ha la fascia al braccio
Con torrida: Spirano nella zona torrida