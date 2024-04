La Soluzione ♚ Limitano la zona torrida

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Limitano la zona torrida. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TROPICI

Curiosità su Limitano la zona torrida: Algerini, che si limitano a rapire cittadini isolati fuori dalle mura per farli schiavi e quando possibile ricavarne dei riscatti. nel 1529 la città, protetta... I tropici (dal latino tropicus, a sua volta dal greco antico tp, tropikós, "rotazione") sono i paralleli di latitudine 23°26'11" N e S, corrispondenti all'angolo di inclinazione dell'asse terrestre rispetto alla perpendicolare al piano dell'orbita.

