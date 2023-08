Vi sorge una celebre abbazia laziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sorge una celebre abbazia laziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MONTECASSINO

Significato/Curiosita : Vi sorge una celebre abbazia laziale

Sviluppa ai piedi del monte che chiude infatti la valle e su cui sorge la celebre abbazia di montecassino, lungo un percorso storicamente strategico per... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi montecassino (disambigua). montecassino è un rilievo di 516 metri di altitudine, situato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

