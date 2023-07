Il diritto di un popolo di decidere del proprio destino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il diritto di un popolo di decidere del proprio destino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : AUTODETERMINAZIONE

Significato/Curiosità : Il diritto di un popolo di decidere del proprio destino

Il diritto di un popolo di decidere del proprio destino, noto anche come autodeterminazione, è un principio fondamentale nel diritto internazionale e nei diritti umani. Esso sottolinea il diritto dei gruppi di individui a determinare liberamente il proprio statuto politico, economico, sociale e culturale, senza ingerenze esterne. Questo principio è stato riconosciuto come essenziale per preservare la dignità umana e promuovere la pace. Spesso è associato a situazioni di colonialismo, oppressione e occupazione, dove i popoli subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali. Il riconoscimento dell'autodeterminazione può portare alla creazione di nuovi stati indipendenti o all'autonomia dei territori esistenti, garantendo il diritto delle persone a plasmare il loro futuro secondo le loro aspirazioni e identità.

