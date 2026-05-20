Dato in via provvisoria

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dato in via provvisoria' è 'Prestato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESTATO

La risposta Prestato è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Prestato? Un prestato è un dato fornito temporaneamente a qualcuno, con l'intento di essere restituito successivamente, e spesso accompagnato da condizioni stabilite tra le parti coinvolte. Questa forma di comunicazione o informazione viene condivisa con l'accordo che il ricevente la restituirà o la restituirà modificata, rispettando i termini stabiliti. La natura temporanea del prestato evidenzia la sua funzione di scambio momentaneo, che si distingue da un trasferimento definitivo di proprietà o di contenuto.

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Dato in via provvisoria nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Prestato

Per risolvere la definizione "Dato in via provvisoria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Prestato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dato in via provvisoria

Dato in via provvisoria Risposta: PRESTATO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

P Padova R Roma E Empoli S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Prestato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dato in via provvisoria". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.