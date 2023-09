Un telefonino che si collega a Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un telefonino che si collega a Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SMARTPHONE

Significato/Curiosita : Un telefonino che si collega a internet

(disambigua). un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in svizzera), nel campo delle telecomunicazioni, è un apparecchio... Termine "smartphone", invece, non apparve fino al 1997 quando la ericsson descrisse il suo gs88 "penelope" uno smart phone. il primo smartphone in assoluto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un telefonino che si collega a Internet : telefonino; collega; internet;

Su: Non e e se il telefonino non prendePrega il pubblico di non votare per waldo, abbandona il furgone e cerca di rompere lo schermo. napier però prende in ...La custodia a protezione del; La custodia protettiva del; Lo autoscatto con il; Ridà energia alSu: Altre risposte alla domanda : : cellulare; collega; internet; Su Gestore di telefonia cellulare : Jammer lista di produttori di telefoni cellulari ...Undella iena;PC e telefono; Èto a una macchina da presa; Undello sceicco;Su: Altre risposte alla domanda : : cellulare; collega; internet; Su Gestore di telefonia cellulare : Jammer lista di produttori di telefoni cellulari ...Quella degli strumenti è utile per navigare in; Un sitoricco di link; Luogo in; Un luogo su