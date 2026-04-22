L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia' è 'Aifa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AIFA
Perché la soluzione è Aifa? AIFA rappresenta l'ente incaricato di garantire la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei farmaci nel territorio italiano. Questa agenzia svolge un ruolo fondamentale nel controllo e nella supervisione del mercato farmaceutico, assicurando che i medicinali siano conformi agli standard stabiliti e che siano accessibili alla popolazione. Attraverso processi di valutazione e monitoraggio, AIFA contribuisce a tutelare la salute pubblica e a promuovere pratiche di farmacovigilanza efficaci, mantenendo elevati livelli di tutela e affidabilità del settore farmaceutico.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aifa
Questa pagina è dedicata alla definizione "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia" conferma che la soluzione 'Aifa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Aifa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aifa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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