L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia' è 'Aifa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIFA

Perché la soluzione è Aifa? AIFA rappresenta l'ente incaricato di garantire la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei farmaci nel territorio italiano. Questa agenzia svolge un ruolo fondamentale nel controllo e nella supervisione del mercato farmaceutico, assicurando che i medicinali siano conformi agli standard stabiliti e che siano accessibili alla popolazione. Attraverso processi di valutazione e monitoraggio, AIFA contribuisce a tutelare la salute pubblica e a promuovere pratiche di farmacovigilanza efficaci, mantenendo elevati livelli di tutela e affidabilità del settore farmaceutico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aifa

Questa pagina è dedicata alla definizione "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia" conferma che la soluzione 'Aifa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aifa

A Ancona I Imola F Firenze A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aifa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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