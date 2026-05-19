La traduzione croata di barbabietola rossa

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La traduzione croata di barbabietola rossa' è 'Cikla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIKLA

Perché la soluzione è Cikla? La parola CIKLA indica un ortaggio di colore rosso intenso, molto apprezzato in diverse cucine del Mediterraneo. Questo termine si riferisce specificamente a una radice tuberosa che cresce sotto terra, nota per il suo gusto dolce e la sua versatilità in numerose preparazioni culinarie. La sua presenza è comune in insalate, zuppe e piatti tradizionali, dove dona colore e sapore. La conoscenza di questa parola permette di identificare facilmente questa verdura in vari contesti gastronomici.

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La traduzione croata di barbabietola rossa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cikla

La definizione "La traduzione croata di barbabietola rossa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cikla'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La traduzione croata di barbabietola rossa
  • Risposta: CIKLA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

C Como
I Imola
K Kappa
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Cikla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La traduzione croata di barbabietola rossa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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