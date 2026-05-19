La traduzione croata di barbabietola rossa
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SOLUZIONE: CIKLA
Perché la soluzione è Cikla? La parola CIKLA indica un ortaggio di colore rosso intenso, molto apprezzato in diverse cucine del Mediterraneo. Questo termine si riferisce specificamente a una radice tuberosa che cresce sotto terra, nota per il suo gusto dolce e la sua versatilità in numerose preparazioni culinarie. La sua presenza è comune in insalate, zuppe e piatti tradizionali, dove dona colore e sapore. La conoscenza di questa parola permette di identificare facilmente questa verdura in vari contesti gastronomici.
La traduzione croata di barbabietola rossa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cikla
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La traduzione croata di barbabietola rossa
- Risposta: CIKLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Cikla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La traduzione croata di barbabietola rossa". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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