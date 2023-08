Ideò la Croce Rossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò la Croce Rossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DUNANT

Significato/Curiosità : Ideò la Croce Rossa

Henri Dunant è stato il fondatore della Croce Rossa, un movimento umanitario globale impegnato nell'assistenza medica e nel soccorso durante conflitti e disastri. Nel 1859, durante la battaglia di Solferino, Dunant fu profondamente colpito dalla sofferenza dei feriti e organizzò volontari per fornire assistenza. Nel 1863, pubblicò "Un ricordo di Solferino", che portò alla creazione della Croce Rossa e alla convenzione di Ginevra, stabilendo regole per il trattamento dei feriti in tempo di guerra. Il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo nel campo umanitario, guadagnandogli il Premio Nobel per la Pace nel 1901.

