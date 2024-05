La principale città croata

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: Zagabria (AFI: /a'gabrja/; in croato Zagreb, AFI: ['zgrb]; in tedesco, ai tempi dell'Impero austro-ungarico, Agram; in ungherese Zágráb) è la capitale e la maggiore città della Croazia, con i suoi 769 944 abitanti. Il centro cittadino costituisce una delle regioni della Croazia, mentre l'area geografica intorno alla città fa parte di un'altra unità amministrativa, la Regione di Zagabria. Zagabria è sede degli organi centrali dello Stato (il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo ed il Primo ministro, la Corte Costituzionale, la Corte Suprema) e praticamente di tutti i ministeri. È anche sede universitaria (Università di Zagabria, Università Cattolica Croata, Università Internazionale Libertas, alte scuole, politecnici) e arcivescovile metropolitana (l'arcidiocesi di Zagabria con diocesi suffraganee a Varaždin, Sisak, Bjelovar-Križevci e l'eparchia greco-cattolica a Križevci di rito bizantino).

Zagabria

(toponimo) capitale della Croazia

Sillabazione

Za | gá | bria

Pronuncia

IPA: /dza'gabrja/

Etimologia / Derivazione

sconosciuto

