Tiri rasoterra da goleador

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tiri rasoterra da goleador' è 'Rasoiate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASOIATE

Perché la soluzione è Rasoiate? Le rasoia­te sono tiri rasoterra praticati da un goleador durante una partita di calcio. Questo tipo di conclusione si distingue per la sua traiettoria bassa e rapida, spesso indirizzata agli angoli più difficili da raggiungere per il portiere avversario. La precisione e la rapidità sono fondamentali per sorprendere la difesa e aumentare le possibilità di segnare. Le rasoia­te richiedono tecnica e freddezza, caratteristiche essenziali per un attaccante esperto.

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Tiri rasoterra da goleador nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rasoiate

In presenza della definizione "Tiri rasoterra da goleador", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rasoiate'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tiri rasoterra da goleador

Tiri rasoterra da goleador Risposta: RASOIATE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

R Roma A Ancona S Savona O Otranto I Imola A Ancona T Torino E Empoli

La soluzione 'Rasoiate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tiri rasoterra da goleador". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.