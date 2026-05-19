Tiri rasoterra da goleador

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tiri rasoterra da goleador' è 'Rasoiate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RASOIATE

Perché la soluzione è Rasoiate? Le rasoia­te sono tiri rasoterra praticati da un goleador durante una partita di calcio. Questo tipo di conclusione si distingue per la sua traiettoria bassa e rapida, spesso indirizzata agli angoli più difficili da raggiungere per il portiere avversario. La precisione e la rapidità sono fondamentali per sorprendere la difesa e aumentare le possibilità di segnare. Le rasoia­te richiedono tecnica e freddezza, caratteristiche essenziali per un attaccante esperto.

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Tiri rasoterra da goleador nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rasoiate

In presenza della definizione "Tiri rasoterra da goleador", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rasoiate'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Tiri rasoterra da goleador
  • Risposta: RASOIATE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
S Savona
O Otranto
I Imola
A Ancona
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Rasoiate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tiri rasoterra da goleador". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Con rasoterra: Un automobiletta rasoterra che gira solo in pista 

Con goleador: Il Gigi che fu un grande goleador 