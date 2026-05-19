Tiri rasoterra da goleador
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SOLUZIONE: RASOIATE
Perché la soluzione è Rasoiate? Le rasoiate sono tiri rasoterra praticati da un goleador durante una partita di calcio. Questo tipo di conclusione si distingue per la sua traiettoria bassa e rapida, spesso indirizzata agli angoli più difficili da raggiungere per il portiere avversario. La precisione e la rapidità sono fondamentali per sorprendere la difesa e aumentare le possibilità di segnare. Le rasoiate richiedono tecnica e freddezza, caratteristiche essenziali per un attaccante esperto.
Tiri rasoterra da goleador nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rasoiate
In presenza della definizione "Tiri rasoterra da goleador", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rasoiate'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tiri rasoterra da goleador
- Risposta: RASOIATE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Rasoiate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tiri rasoterra da goleador". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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