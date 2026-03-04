Un automobiletta rasoterra che gira solo in pista

SOLUZIONE: KART

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un automobiletta rasoterra che gira solo in pista" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un automobiletta rasoterra che gira solo in pista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Kart? Il kart è un veicolo compatto e leggero, progettato per muoversi a bassa quota e spesso utilizzato in competizioni sportive su percorsi appositi. La sua struttura semplice e il motore potente consentono ai piloti di affrontare curve e rettilinei con grande agilità. Questo mezzo rappresenta spesso il primo passo nel mondo delle corse per molti appassionati, offrendo emozioni uniche in un ambiente controllato. La passione per il karting coinvolge persone di tutte le età, creando un’esperienza di guida intensa e coinvolgente.

Quando la definizione "Un automobiletta rasoterra che gira solo in pista" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un automobiletta rasoterra che gira solo in pista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Kart:

K Kappa A Ancona R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un automobiletta rasoterra che gira solo in pista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

