Come i tiri che finiscono in gol vicino ai pali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i tiri che finiscono in gol vicino ai pali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANGOLATI

Significato/Curiosita : Come i tiri che finiscono in gol vicino ai pali

Cipo-gol e cipollao. dopo un derby combattutissimo la vittoria va ai cipo-gol. nel girone c i vincitori sono le cipo-tigers di donato e sara che dopo... Indica la famiglia di piani equivalenti al piano (1 0 0). le parentesi angolate sono formate, graficamente, da una coppia di angoli ottusi, da cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

