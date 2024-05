La Soluzione ♚ Un locale in cui si mangia in tanti La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MENSA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MENSA

Significato della soluzione per: Un locale in cui si mangia in tanti Il Mensa è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di cui possono essere membri le persone che abbiano raggiunto o superato il 98° percentile della popolazione mondiale del QI (quoziente d'intelligenza). Per diventare un "Mensano" (così si definisce un membro del Mensa), bisogna rientrare nel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo al mondo. Ciò significa che bisogna avere un punteggio minimo di 148 (SD 24) nel test di Cattell. Italiano: Sostantivo: mensa f sing (pl.: mense) . (gastronomia) luogo dove si consumano collettivamente i pasti, tipico delle comunità quali scuole, luoghi di lavoro, caserme, conventi, convitti e simili quando lavoro mangio sempre nella mensa aziendale.. Sillabazione: mèn | sa. Pronuncia: IPA: /'mnsa/ . Etimologia / Derivazione: dal latino mensa . Sinonimi: tavola, tavola apparecchiata, tavola imbandita, tavolata , desco.

