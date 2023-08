Ortaggi di cui si mangia la cima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggi di cui si mangia la cima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASPARAGI

Significato/Curiosita : Ortaggi di cui si mangia la cima

Degli ortaggi antichi - varietà dell'abruzzo, su agraria.org. url consultato il 26 gennaio 2021. ^ g.f.sportelli, barattiere, dalla puglia un ortaggio poco... asparagi verdi in italia sono spesso serviti facendoli saltare in padella previa lessatura, semplicemente con burro o burro e parmigiano ("asparagi alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

