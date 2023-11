La definizione e la soluzione di: Mezzi di lotta sindacale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIOPERI

Significato/Curiosita : Mezzi di lotta sindacale

Genovesi, comitato di lotta di ingegneria, formato da militanti e da simpatizzanti della sinistra in genere che non avevano mezzi politici per muoversi... Genovesi, comitatoingegneria, formato da militanti e da simpatizzanti della sinistra in genere che non avevanopolitici per muoversi... Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

