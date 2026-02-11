Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee' è 'Reticolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RETICOLATO
Perché la soluzione è Reticolato? Un elemento di protezione lungo le trincee, costituito da fili intrecciati, serviva a impedire l'accesso nemico e a garantire la sicurezza delle truppe. Questa barriera, spesso chiamata reticolato, rappresentava un importante sistema difensivo durante i conflitti armati. La sua presenza contribuiva a rallentare l'avanzata avversaria e a rafforzare le linee di difesa.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Reticolato
La definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Reticolato:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si fa di filo spinatoUna difesa di filo spinatoOstacoli con filo spinatoProteggeva le trinceeSi fa con il filo spinato
