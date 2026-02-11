Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee' è 'Reticolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETICOLATO

Perché la soluzione è Reticolato? Un elemento di protezione lungo le trincee, costituito da fili intrecciati, serviva a impedire l'accesso nemico e a garantire la sicurezza delle truppe. Questa barriera, spesso chiamata reticolato, rappresentava un importante sistema difensivo durante i conflitti armati. La sua presenza contribuiva a rallentare l'avanzata avversaria e a rafforzare le linee di difesa.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Reticolato:

R Roma E Empoli T Torino I Imola C Como O Otranto L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

