Se ne possono prendere due con una fava

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se ne possono prendere due con una fava' è 'Piccioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PICCIONI

Perché la soluzione è Piccioni? Le piccioni sono uccelli molto diffusi nelle città di tutto il mondo, noti per la loro capacità di adattarsi facilmente all’ambiente urbano. La loro presenza è spesso associata a leggende e tradizioni popolari, che sottolineano come si possano catturare due con una fava, ovvero ottenere due vantaggi con un’azione semplice. Questi uccelli, oltre a essere protagonisti di storie e simbolismi, sono spesso considerati anche portatori di sfortuna o buona sorte a seconda delle culture.

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Se ne possono prendere due con una fava nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Piccioni

Quando la definizione "Se ne possono prendere due con una fava" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Piccioni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Se ne possono prendere due con una fava

Se ne possono prendere due con una fava Risposta: PICCIONI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

P Padova I Imola C Como C Como I Imola O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Piccioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se ne possono prendere due con una fava". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.