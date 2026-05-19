Se ne possono prendere due con una fava
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se ne possono prendere due con una fava' è 'Piccioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PICCIONI
Perché la soluzione è Piccioni? Le piccioni sono uccelli molto diffusi nelle città di tutto il mondo, noti per la loro capacità di adattarsi facilmente all’ambiente urbano. La loro presenza è spesso associata a leggende e tradizioni popolari, che sottolineano come si possano catturare due con una fava, ovvero ottenere due vantaggi con un’azione semplice. Questi uccelli, oltre a essere protagonisti di storie e simbolismi, sono spesso considerati anche portatori di sfortuna o buona sorte a seconda delle culture.
Se ne possono prendere due con una fava nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Piccioni
Quando la definizione "Se ne possono prendere due con una fava" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Piccioni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Se ne possono prendere due con una fava
- Risposta: PICCIONI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Piccioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se ne possono prendere due con una fava". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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