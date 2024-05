Se ne possono prendere diversi con il palamito

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: I pesci (dal latino piscis) sono un gruppo eterogeneo di organismi vertebrati fondamentalmente acquatici, coperti di scaglie e dotati di pinne, che respirano attraverso le branchie. Con oltre 32 000 specie per ora conosciute, coprono quasi il 50% del totale delle specie del subphylum vertebrata. Nelle vecchie tassonomie assurgevano a classe sistematica dei vertebrati, mentre la zoologia moderna non riconosce ai pesci valore di categoria tassonomica, ma un insieme di tratti esteriori evolutivamente convergenti o costanti, come l'idrodinamicità e la presenza di pinne, che permettono loro di muoversi nell'elemento fluido con particolare efficacia, oltre alla respirazione prevalentemente branchiale dell'ossigeno disciolto. Tali dati comuni fanno tuttora variamente utilizzare la denominazione, anche se in ambito non tassonomico, ad esempio in itticoltura e ecologia. Il più antico pesce fossile è lo Haikouichthys vissuto durante il Cambriano 500 milioni di anni fa, imparentato con le lamprede.

pesci m pl

(zoologia) , (ittiologia) plurale di pesce

Sostantivo

pesci m pl meno comune inv, anche al singolare

(astrologia) persona nata quando il Sole si trova nel segno zodiacale dei Pesci, indicativamente tra il 20 febbraio ed il 20 marzo i pesci oggi sono fortunati

mia cugina è una pesci

Sillabazione

pé | sci

Pronuncia

IPA: /'pe.i/

Etimologia / Derivazione

(forma flessa) vedi pesce (astrologia) da Pesci

Citazione

Iponimi

Echeneiformi

Iperonimi

animali, vertebrati

Proverbi e modi di dire