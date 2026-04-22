Il salsicciotto tedesco servito con i crauti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il salsicciotto tedesco servito con i crauti' è 'Würstel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WÜRSTEL

Perché la soluzione è Würstel? Il termine WÜRSTEL si riferisce a un salsicciotto tipico della tradizione tedesca, caratterizzato da una forma sottile e lunga, preparato con carni di alta qualità. Questo salume viene spesso cotto o grigliato, e si accompagna generalmente con i crauti, un contorno fermentato di cavolo, che ne esalta il sapore. La sua produzione risale a antiche ricette tramandate nel tempo, rappresentando un simbolo della cucina regionale tedesca. La combinazione di WÜRSTEL e crauti è molto apprezzata sia in Germania che all’estero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il salsicciotto tedesco servito con i crauti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il salsicciotto tedesco servito con i crauti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Würstel

In presenza della definizione "Il salsicciotto tedesco servito con i crauti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il salsicciotto tedesco servito con i crauti" conferma che la soluzione 'Würstel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Würstel

W Washington Ü - R Roma S Savona T Torino E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il salsicciotto tedesco servito con i crauti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Würstel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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