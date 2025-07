Piatto giapponese con pesce crudo e riso nei cruciverba: la soluzione è Sushi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piatto giapponese con pesce crudo e riso' è 'Sushi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUSHI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Sushi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sushi? Il sushi è un piatto tradizionale giapponese che combina pesce crudo di alta qualità con riso condito, spesso accompagnato da alghe, salsa di soia e wasabi. È uno dei simboli della cucina nipponica apprezzato in tutto il mondo per la sua bontà e raffinatezza. Scopri il sapore autentico di questo piatto unico e coinvolgente, perfetto per ogni occasione di convivialità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il diffuso piatto giapponese di pesce crudo e risoDiffuso piatto hawaiano di riso e pesce crudo marinatoIl molto diffuso piatto hawaiano di riso e pesce crudo marinatoPiatto hawaiano a base di riso e pesce crudo marinatoPiatto di pesce crudo e riso

