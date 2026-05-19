Opprime spadroneggiando
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Opprime spadroneggiando' è 'Despota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DESPOTA
Perché la soluzione è Despota? Un despota è una persona che esercita il potere in modo autoritario e assoluto, spesso imponendo la propria volontà sugli altri senza spazio per il dissenso. La sua presenza si fa sentire attraverso decisioni unilaterali e un controllo totale sulla vita delle persone sotto il suo dominio. Questo atteggiamento di dominio e prevaricazione si manifesta con atteggiamenti oppressivi, dove il despota spadroneggiando mantiene il potere a discapito della libertà e dei diritti altrui.
Opprime spadroneggiando nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Despota
Per risolvere la definizione "Opprime spadroneggiando", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Despota'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Opprime spadroneggiando
- Risposta: DESPOTA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: D______
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Despota' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Opprime spadroneggiando". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Opprime nei giorni caldissimi Opprime il dormiente Uggia che opprime Lo opprime il tiranno Se è viziata opprime
Altre definizioni collegate
Con opprime: Opprime il cuore