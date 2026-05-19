Opprime spadroneggiando

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Opprime spadroneggiando' è 'Despota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESPOTA

Perché la soluzione è Despota? Un despota è una persona che esercita il potere in modo autoritario e assoluto, spesso imponendo la propria volontà sugli altri senza spazio per il dissenso. La sua presenza si fa sentire attraverso decisioni unilaterali e un controllo totale sulla vita delle persone sotto il suo dominio. Questo atteggiamento di dominio e prevaricazione si manifesta con atteggiamenti oppressivi, dove il despota spadroneggiando mantiene il potere a discapito della libertà e dei diritti altrui.

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Opprime spadroneggiando nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Despota

Per risolvere la definizione "Opprime spadroneggiando", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Despota'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Opprime spadroneggiando
  • Risposta: DESPOTA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
S Savona
P Padova
O Otranto
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Despota' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Opprime spadroneggiando". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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