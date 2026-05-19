Opprime spadroneggiando

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Opprime spadroneggiando' è 'Despota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESPOTA

Perché la soluzione è Despota? Un despota è una persona che esercita il potere in modo autoritario e assoluto, spesso imponendo la propria volontà sugli altri senza spazio per il dissenso. La sua presenza si fa sentire attraverso decisioni unilaterali e un controllo totale sulla vita delle persone sotto il suo dominio. Questo atteggiamento di dominio e prevaricazione si manifesta con atteggiamenti oppressivi, dove il despota spadroneggiando mantiene il potere a discapito della libertà e dei diritti altrui.

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Opprime spadroneggiando nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Despota

Per risolvere la definizione "Opprime spadroneggiando", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Despota'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Opprime spadroneggiando

Opprime spadroneggiando Risposta: DESPOTA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: D______

D______ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli S Savona P Padova O Otranto T Torino A Ancona

La soluzione 'Despota' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Opprime spadroneggiando". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.