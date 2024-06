Lo opprime il tiranno

: La parola popolo nel suo significato più specifico è un termine giuridico che indica l'insieme delle persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato tali da essere titolari della sovranità che il più delle volte non viene esercitata in maniera diretta, ma delegata a uno o a più rappresentanti. Il lemma popolo può assumere anche: un significato storico-culturale (il popolo italiano nella sua storia precedente il 1861); etnico-geografico; o religioso; per esempio, l'Antico Testamento fa riferimento al popolo di Mosè, che viene considerato accomunato da una religione e una cultura.

Italiano: Sostantivo: popolo ( approfondimento) m sing (pl.: popoli) . insieme di persone che vivono nella stessa zona o città. complesso di persone che rappresentano gli strati più bassi della società. (filosofia) (antropologia) (sociologia) (diritto) insieme di persone fisiche cittadine di uno stato, che molto spesso esercitano la propria sovranità affidandola a rappresentanti. (per estensione) (gergale) comunità di molte persone unite in amicizia, che sanno interagire, sostenersi reciprocamente, con fiducia condivisa ed abnegazione.