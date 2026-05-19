Lo Stato Usa con Phoenix
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SOLUZIONE: ARIZONA
Perché la soluzione è Arizona? L'Arizona è uno degli stati degli Stati Uniti situato nel sud-ovest del paese, con Phoenix come sua capitale e città più grande. Questo stato si distingue per il suo paesaggio desertico caratterizzato da canyon, montagne e pianure aride. La sua posizione geografica influenza il clima caldo e secco che prevale in gran parte dell'area. La presenza di riserve indiane e parchi nazionali contribuisce alla ricchezza culturale e naturale della regione. L'Arizona rappresenta un importante centro di cultura e natura nel territorio statunitense.
Lo Stato Usa con Phoenix nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arizona
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo Stato Usa con Phoenix
- Risposta: ARIZONA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Arizona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo Stato Usa con Phoenix". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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