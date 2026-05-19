Lo Stato Usa con Phoenix

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo Stato Usa con Phoenix' è 'Arizona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARIZONA

Perché la soluzione è Arizona? L'Arizona è uno degli stati degli Stati Uniti situato nel sud-ovest del paese, con Phoenix come sua capitale e città più grande. Questo stato si distingue per il suo paesaggio desertico caratterizzato da canyon, montagne e pianure aride. La sua posizione geografica influenza il clima caldo e secco che prevale in gran parte dell'area. La presenza di riserve indiane e parchi nazionali contribuisce alla ricchezza culturale e naturale della regione. L'Arizona rappresenta un importante centro di cultura e natura nel territorio statunitense.

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Lo Stato Usa con Phoenix nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arizona

La definizione "Lo Stato Usa con Phoenix" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arizona'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo Stato Usa con Phoenix
  • Risposta: ARIZONA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
I Imola
Z Zara
O Otranto
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Arizona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo Stato Usa con Phoenix". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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