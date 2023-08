Magazzino che è stato trasformato in abitazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magazzino che è stato trasformato in abitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LOFT

Significato/Curiosita : Magazzino che e stato trasformato in abitazione

Un imprenditore locale ha trasformato il piccolo borgo agricolo, in parte decadente, in un angolo con eccentriche abitazioni vagamente ispirate allo stile... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi loft (disambigua). questa voce sull'argomento tipi di abitazioni è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

