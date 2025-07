Un mitico cacciatore che venne trasformato in costellazione nei cruciverba: la soluzione è Orione

ORIONE

Curiosità e Significato di Orione

La soluzione Orione di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Orione? Orione è una celebre figura della mitologia e dell'astronomia, rappresentata come un potente cacciatore che, secondo le leggende, fu tramutato in una costellazione. Questa costellazione, visibile in cielo durante l'inverno, rende eterna la memoria di un eroe mitologico. Osservare Orione significa connettersi con antiche storie e il fascino dell'universo, un simbolo di forza e avventura che attraversa i secoli.

Come si scrive la soluzione Orione

Se "Un mitico cacciatore che venne trasformato in costellazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

