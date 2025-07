Grossi depositi per cereali nei cruciverba: la soluzione è Silos

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grossi depositi per cereali' è 'Silos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILOS

Curiosità e Significato di Silos

La soluzione Silos di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Silos per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Silos? I grossi depositi per cereali sono strutture apposite, chiamate silos, utilizzate per conservare grandi quantità di grano e altri cereali. Questi edifici proteggono i prodotti dall’umidità e dai parassiti, facilitando la distribuzione e la gestione delle scorte alimentari. I silos sono fondamentali nell’agricoltura e nell’industria alimentare, assicurando che i cereali restino freschi e pronti per essere utilizzati quando necessario.

Come si scrive la soluzione Silos

La definizione "Grossi depositi per cereali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

I Imola

L Livorno

O Otranto

S Savona

