Frequentano corsi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frequentano corsi' è 'Allievi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLIEVI

Perché la soluzione è Allievi? Gli allievi sono persone che frequentano corsi per migliorare le proprie competenze o acquisire nuove conoscenze. La loro presenza in aula o in ambienti formativi è essenziale per l’apprendimento, poiché partecipano attivamente alle lezioni, alle esercitazioni e alle discussioni. La partecipazione degli allievi permette di sviluppare capacità pratiche e teoriche, contribuendo alla crescita personale e professionale. La presenza costante degli allievi è fondamentale per il successo del percorso formativo.

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Frequentano corsi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Allievi

Se la definizione "Frequentano corsi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allievi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Frequentano corsi

Frequentano corsi Risposta: ALLIEVI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno L Livorno I Imola E Empoli V Venezia I Imola

La soluzione 'Allievi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frequentano corsi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.