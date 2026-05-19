Frequentano corsi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frequentano corsi' è 'Allievi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALLIEVI
Perché la soluzione è Allievi? Gli allievi sono persone che frequentano corsi per migliorare le proprie competenze o acquisire nuove conoscenze. La loro presenza in aula o in ambienti formativi è essenziale per l’apprendimento, poiché partecipano attivamente alle lezioni, alle esercitazioni e alle discussioni. La partecipazione degli allievi permette di sviluppare capacità pratiche e teoriche, contribuendo alla crescita personale e professionale. La presenza costante degli allievi è fondamentale per il successo del percorso formativo.
Frequentano corsi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Allievi
Se la definizione "Frequentano corsi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allievi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Frequentano corsi
- Risposta: ALLIEVI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Allievi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Frequentano corsi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con frequentano: Frequentano il club