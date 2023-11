La definizione e la soluzione di: Non frequentano le chiese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEI

Confessione. tuttavia la stragrande maggioranza dei credenti ortodossi non frequentano la chiesa regolarmente. pasqua è la festa religiosa più popolare nel paese... Confessione. tuttavia la stragrande maggioranza dei credenti ortodossilaregolarmente. pasqua è la festa religiosa più popolare nel paese... L'ateismo (in greco antico: e, àtheos, composto da a- privativo, senza, e e, dio, letteralmente senza dio) è la posizione di chi non crede nell'esistenza di Dio, opposta al teismo e al panteismo in generale, al politeismo e al monoteismo in particolare. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

