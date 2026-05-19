Danno improvviso e grave

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danno improvviso e grave' è 'Disastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISASTRO

Perché la soluzione è Disastro? Un disastro è un evento improvviso e grave che provoca danni considerevoli all'ambiente, alle persone e alle proprietà. Può essere causato da calamità naturali come terremoti, alluvioni o uragani, oppure da errori umani o incidenti. La sua imprevedibilità e la portata distruttiva rendono difficile intervenire efficacemente per ridurne gli effetti. La presenza di un disastro modifica profondamente la vita delle comunità coinvolte, lasciando cicatrici che richiedono tempo per guarire.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Disastro'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Danno improvviso e grave nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Disastro

Se la definizione "Danno improvviso e grave" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Disastro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Danno improvviso e grave
  • Risposta: DISASTRO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: D_______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
A Ancona
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Disastro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Danno improvviso e grave". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Danno inizio alla crisi di governo Dànno consigli nel mettere su casa Danno fuoco alle polveri Grave scomunica Aria grave ed enfatica 

Altre definizioni collegate

Con danno: Boschi di alberi che danno samare 

Con improvviso: Un sonno improvviso la fa calare 

Con grave: Grave frattura religiosa 