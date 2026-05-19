Danno improvviso e grave
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danno improvviso e grave' è 'Disastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DISASTRO
Perché la soluzione è Disastro? Un disastro è un evento improvviso e grave che provoca danni considerevoli all'ambiente, alle persone e alle proprietà. Può essere causato da calamità naturali come terremoti, alluvioni o uragani, oppure da errori umani o incidenti. La sua imprevedibilità e la portata distruttiva rendono difficile intervenire efficacemente per ridurne gli effetti. La presenza di un disastro modifica profondamente la vita delle comunità coinvolte, lasciando cicatrici che richiedono tempo per guarire.
Danno improvviso e grave nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Disastro
Se la definizione "Danno improvviso e grave" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Disastro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Danno improvviso e grave
- Risposta: DISASTRO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Disastro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Danno improvviso e grave". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con danno: Boschi di alberi che danno samare
Con improvviso: Un sonno improvviso la fa calare
Con grave: Grave frattura religiosa