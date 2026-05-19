Danno improvviso e grave

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danno improvviso e grave' è 'Disastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISASTRO

Perché la soluzione è Disastro? Un disastro è un evento improvviso e grave che provoca danni considerevoli all'ambiente, alle persone e alle proprietà. Può essere causato da calamità naturali come terremoti, alluvioni o uragani, oppure da errori umani o incidenti. La sua imprevedibilità e la portata distruttiva rendono difficile intervenire efficacemente per ridurne gli effetti. La presenza di un disastro modifica profondamente la vita delle comunità coinvolte, lasciando cicatrici che richiedono tempo per guarire.

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Danno improvviso e grave nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Disastro

Se la definizione "Danno improvviso e grave" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Disastro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Danno improvviso e grave

Danno improvviso e grave Risposta: DISASTRO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: D_______

D_______ Inizia con: D

D Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola S Savona A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto

La soluzione 'Disastro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Danno improvviso e grave". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.