Copricapo da ammiragli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copricapo da ammiragli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FELUCA

La feluca, conosciuta anche come copricapo da ammiraglio, è un'iconica e distintiva copertura della testa indossata principalmente dagli ufficiali di marina. Questo copricapo tradizionale presenta una forma arrotondata con una tesa larga e una corona piatta, decorata con un nastro o un'impugnatura dorata. Solitamente realizzata in feltro o lana, la feluca offre protezione dal sole e dal vento durante le traversate in mare. È spesso associata all'immaginario marinaresco e viene indossata per indicare il rango e l'autorità di un ammiraglio. La feluca rappresenta quindi un simbolo di prestigio e di comando all'interno delle forze navali.

