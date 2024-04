La Soluzione ♚ Un copricapo che era ornato dal cimiero

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ELMO

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Copia

Curiosità su Un copricapo che era ornato dal cimiero: Corso del vi secolo a.c. comparve l'elmo attico "a calotta", sempre ornato dal cimiero ma con paranuca e paraguance mobili, incernierate al coppo e non tutt'uno... L'elmo è un'arma bianca difensiva atta a proteggere passivamente la testa del portatore. Si tratta di uno degli accorgimenti difensivi più antichi cui il genere umano ha fatto ricorso per garantire la propria incolumità durante gli scontri. Ad oggi, è ancora parte integrante dell'equipaggiamento dei corpi di polizia e delle forze armate di fanteria nella sua forma più basilare: l'elmetto. I primi elmi in metallo vennero realizzati dai Sumeri nel III millennio a.C., soppiantando i precedenti modelli realizzati in stoffa e/o cuoio con materiale rigido di rinforzo. In Europa, a partire dai manufatti prodotti dagli armorari dell'Antica Grecia ...

